МИД Сербии ответил Украине на обвинения актера Биковича

Обвинения сербского и российского актера Милоша Биковича в нарушении международного права со стороны МИД Украины являются абсолютно безосновательными претензиями, заявили 25 января в министерстве иностранных дел Сербии, комментируя украинские выпады в связи с участием актера в съемках сериала «Белый лотос».
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