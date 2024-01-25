МИД Сербии ответил Украине на обвинения актера Биковича

Обвинения сербского и российского актера Милоша Биковича в нарушении международного права со стороны МИД Украины являются абсолютно безосновательными претензиями, заявили 25 января в министерстве иностранных дел Сербии, комментируя украинские выпады в связи с участием актера в съемках сериала «Белый лотос».