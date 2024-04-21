В Самарской области полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в умышленном причинении вреда здоровью знакомой

В апреле текущего года во время патрулирования 95,3 км а/д «Самара-Бугуруслан» в тёмное время суток сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Отрадному заметили на обочине дороги лежащие велосипеды, рядом с которыми находились две женщины.