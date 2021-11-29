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Стефен Карри: «Момент, когда судья не свистнул фол, завел меня и команду»

Стефен Карри: «Момент, когда судья не свистнул фол, завел меня и команду»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что во время матча с «Клипперс» (105:90) эмоционально воспринял решение судьи не давать фол Терэнсу Мэнну после контакта между игроками.

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