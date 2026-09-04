Big Brother Decides Its First Season 28 Juror In Week 8 Eviction — Did An Icon Get The Boot?

The Big Brother 28 jury officially has its first member - did Lala, Taylor, or Devens leave the house on Thursday night?The Big Brother 28 jury officially has its first member - did Lala, Taylor, or Devens leave the house on Thursday night?.
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