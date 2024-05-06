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Аграрии Ленобласти изучат цветение борщевика из космоса: за анализ данных заплатят 2 млн

Аграрии Ленобласти изучат цветение борщевика из космоса: за анализ данных заплатят 2 млн

Борщевик Сосновского продолжает захватывать полезные площади в Ленобласти. Завезенный в европейскую часть России в середине XX века, представитель семейства зонтичных оказался не только бесполезен в сельском хозяйстве, но и опасен.

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