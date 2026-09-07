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Газета.ру

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Сбер: 85% заемщиков назвали банк первой точкой обращения при задолженности

Сбер: 85% заемщиков назвали банк первой точкой обращения при задолженности

Большинство заемщиков (85%) в России предпочитают использовать банковские каналы для получения данных об урегулировании долга.

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