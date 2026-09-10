Су-57 с «пристяжными» и Ка-52 улетели «воевать Африку» Россия переписывает в Египте оружейные правила- что мы предлагаем партнёрам на оружейной выставке в Эль-Аламейне Под палящим солнцем Северной Африки развернулась одна из самых масштабных экспозиций вооружений этого года — в египетском Эль-Аламейне открылся Международный авиационно-космический салон (El Alamein International Airshow 2026).