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Треть боеприпасов из Эстонии так и не доехала до Украины
Поддержка Киева его западными союзниками в последнее время всё больше стала обрастать крайне неприглядными подробностями, которые свидетельствуют о масштабных коррупционных схемах не только на Украине, но и в странах Европы. Ярким подтверждением этому является ситуация с военной и иной помощью киевскому режиму со стороны Эстонии, где не перестают утверждать, что делают для своих украинских партнёров чуть ли не больше других.
В начале сентября в СМИ появилась информация, что эстонская помощь Украине на самом деле выглядит не так, как её старается представить Таллин. Власти Эстонии заявляют, что общая поддержка страны Киеву в 2022–2027 годах достигнет 1,41 млрд евро. В том числе более 810 млн евро – прямая военная помощь, а порядка 420 млн евро – на восстановление и иные нужды. Более того, Таллин закрепил ежегодную военную поддержку Киева на уровне не менее 0,25% ВВП, а в целом направил на помощь Украине более 3% ВВП. Однако оказалось, что, по данным украинского минфина, реальных денег бюджет страны от Эстонии никогда не получал. И эта прибалтийская республика находится на последнем месте среди «доноров» киевского режима. Куда и как направляются «выделяемые» Таллином средства, никто объяснять не собирается, но недавний скандал, связанный с закупкой снарядов для Киева, прекрасно демонстрирует то, как Эстония в реальности «помогает» Украине.
В частности, стало известно, что Эстония должна была поставить Украине боеприпасы на общую сумму 585 млн евро на средства из замороженных российских активов, которыми оперирует Европейский фонд мира (EPF). На них было заключено 19 контрактов на поставку 28 типов снарядов. При этом Эстония успешно выполнила лишь 10 контрактов, использовав 346 млн евро, на которые было получено 160 тыс. единиц боеприпасов, в основном артиллерийских снарядов калибра 122–155 мм. Ещё 2 контракта на сумму 57 млн евро находятся в стадии выполнения.
Одновременно 7 из 19 соглашений оказались проблемными и были полностью расторгнуты. При этом в рамках этих сделок Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) произвёл предоплату на сумму 72 млн евро индийским компаниям, которые, как оказалось, никогда не занимались ни производством, ни продажей боеприпасов. Потом неудивительно, что снаряды в Эстонию так и не прибыли, а всего не было поставлено Украине боеприпасов на 183 млн евро, то есть почти треть от той суммы, что была доверена Таллину для закупки.
Пропажа столь внушительной суммы и невыполнение взятых на себя обязательств перед Киевом, которые уже были записаны Таллином в список оказываемой помощи Украине, привели к серьёзному политическому скандалу. В итоге, в отставку был вынужден уйти один из главных русофобов страны, министр обороны Ханно Певкур. При этом сам он не признал вины, возложив всё на Центр государственных оборонных инвестиций, где, в свою очередь, заявили, что важные решения по закупкам не принимались без согласования с руководством минобороны. Таким образом, проворовавшиеся на «помощи» Украине эстонские чиновники и военные сегодня пытаются свалить вину друг на друга. При этом «эстонский провал» является лишь одним из многочисленных свидетельств всеобъемлющей коррупции, которая продолжает расти и цвести на почве украинском конфликте.