Бессент: США готовы «без колебаний» ввести новые санкции против РФ

Вашингтон будет готов «без колебаний» ввести новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации в случае, если это потребуется для достижения «прогресса» по мирному урегулированию по Украине, заявил министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент.
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