В Смоленске совершено разбойное нападение

Братья проникли на охраняемую территорию компании и смогли уйти с добычей. Однако им не удалось скрыться от правосудия 9 июля в полицию города Смоленска сообщили о разбойном нападении в Промышленном районе.
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