Директор ЗАЭС: мир не должен привыкать к ударам ВСУ по станции

Мировое сообщество не должно привыкать к тому, что Запорожская атомная электростанция подвергается военным ударам боевиков ВСУ, однако сейчас наблюдается именно такая тенденция.
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