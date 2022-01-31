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«Борнмут» подписал Дембеле из «Питерборо», Филлипса из «Ливерпуля» и еще 2 игроков

«Борнмут» объявил о четырех приобретениях в течение 31 января. У «Ньюкасла» команда из Чемпионшипа арендовала голкипера Фредди Вудмена.

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