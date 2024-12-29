НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Василевский отразил 42 из 44 бросков «Рейнджерс» и стал 3-й звездой матча. Победа – 16-я в 27 играх в сезоне

Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч против клуба из Нью-Йорка (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.  Победа стала для 30-летнего россиянина 16-й в 27 играх в текущем сезоне (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,39).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх