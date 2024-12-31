«Потеряете всё СНГ»: таджики-мигранты паникуют из-за решения России «прижать» их по русскому языку

Ну в отличии от вас народ России свою родину не предает и ни куда не уезжает, а тем более в трудную минуту. Вам нудна кормушка, а нам свободная от дерьма Россия...

Андрей Павлов

"...либо СНГ будет навсегда потеряно для России,,," . А на хрена мы его вообще находили? Для прокорма высших чиновников? Что имело СНГ от России, всем известно. А вот что имела Россия от СНГ, как-то не очень понятно, вернее очень непонятно. Так что летите, голуби, летите.