Телеканал "78" Мигранты из Таджикистана недовольны усиливающимся давлением на них из-за незнания русского языка.
«Потеряете всё СНГ»: таджики-мигранты паникуют из-за решения России «прижать» их по русскому языку
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну в отличии от вас народ России свою родину не предает и ни куда не уезжает, а тем более в трудную минуту. Вам нудна кормушка, а нам свободная от дерьма Россия...
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1 час.
Геннадий Свешников
Было бы,что терять после утерянного.
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1 час.
Андрей Павлов
"...либо СНГ будет навсегда потеряно для России,,," . А на хрена мы его вообще находили? Для прокорма высших чиновников? Что имело СНГ от России, всем известно. А вот что имела Россия от СНГ, как-то не очень понятно, вернее очень непонятно. Так что летите, голуби, летите.
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27 мин.
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