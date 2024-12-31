Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Sergei loskutov
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  • Андрей Павлов
    "...либо СНГ будет навсегда потеряно для России,,," . А на хрена мы его вообще находили? Для прокорма высших чиновник...«Потеряете всё СН...
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    Было бы,что терять после утерянного.«Потеряете всё СН...

«Потеряете всё СНГ»: таджики-мигранты паникуют из-за решения России «прижать» их по русскому языку

«Потеряете всё СНГ»: таджики-мигранты паникуют из-за решения России «прижать» их по русскому языку

Телеканал "78" Мигранты из Таджикистана недовольны усиливающимся давлением на них из-за незнания русского языка.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну в отличии от вас народ России свою родину не предает и ни куда не уезжает, а тем более в трудную минуту. Вам нудна кормушка, а нам свободная от дерьма Россия...
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1 час.
Геннадий Свешников
Было бы,что терять после утерянного.
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1 час.
Андрей Павлов
&quot;...либо СНГ будет навсегда потеряно для России,,,&quot; . А на хрена мы его вообще находили? Для прокорма высших чиновников? Что имело СНГ от России, всем известно. А вот что имела Россия от СНГ, как-то не очень понятно, вернее очень непонятно. Так что летите, голуби, летите.
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27 мин.

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