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США заявили от возможном запуске Россией противоспутникового аппарата

США заявили от возможном запуске Россией противоспутникового аппарата

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, в США полагают, что Россия выпустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по их мнению, возможно, является противоспутниковым космическим аппаратом, способным атаковать другие спутники в этой области орбиты.

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