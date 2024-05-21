США заявили от возможном запуске Россией противоспутникового аппарата

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, в США полагают, что Россия выпустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по их мнению, возможно, является противоспутниковым космическим аппаратом, способным атаковать другие спутники в этой области орбиты.