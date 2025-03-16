Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов

ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151-м районе.

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