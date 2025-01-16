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Царьград

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Массовый сбой TikTok: более 4,1 тыс. жалоб от пользователей за час

Массовый сбой TikTok: более 4,1 тыс. жалоб от пользователей за час

Русские пользователи TikTok столкнулись со сбоями в приложении и на сайте с полуночи до 01:00 мск. Более 4,1 тыс.

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