Ростех впервые продемонстрировал систему коллективного автоматизированного проектирования для промышленности на ЦИПР-2025

Фото: «Росэлектроника» Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех представил на конференции ЦИПР программно-аппаратный комплекс систем автоматизированного проектирования (ПАК САПР) для разработки сложных технических систем.
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