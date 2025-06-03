Ростех
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Ростех

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Ростех впервые продемонстрировал систему коллективного автоматизированного проектирования для промышленности на ЦИПР-2025

Ростех впервые продемонстрировал систему коллективного автоматизированного проектирования для промышленности на ЦИПР-2025

Фото: «Росэлектроника» Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех представил на конференции ЦИПР программно-аппаратный комплекс систем автоматизированного проектирования (ПАК САПР) для разработки сложных технических систем.

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