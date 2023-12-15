Глубиномер: инструкция по использованию

Глубиномер используется для определения глубины различных углублений, пазов или деталей. Это необходимо для того, чтобы точно измерить параметры, которые играют важную роль при производстве сложных по форме изделий.
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