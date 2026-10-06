Трамп обвинил власти Франции в провокации массовых протестов старшеклассников

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за массовые протесты старшеклассников во Франции на местные власти, указав главным фактором беспорядков неконтролируемую массовую миграцию.
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