Агентство НКР ожидает роста цен на жилье и нового рекорда ипотеки

Рост цен будет более сдержанным, но продолжится как минимум до конца года, в том числе благодаря покупкам жилья для сдачи в аренду и перепродажи, а также из-за устойчивого подорожания стройматериалов, говорится в аналитическом комментарии НКР.
Рост цен будет более сдержанным, но продолжится как минимум до конца года, в том числе благодаря покупкам жилья для сдачи в аренду и перепродажи, а также из-за устойчивого подорожания стройматериалов, говорится в аналитическом комментарии НКР.
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