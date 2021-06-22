Российская газета

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Агентство НКР ожидает роста цен на жилье и нового рекорда ипотеки

Агентство НКР ожидает роста цен на жилье и нового рекорда ипотеки

Рост цен будет более сдержанным, но продолжится как минимум до конца года, в том числе благодаря покупкам жилья для сдачи в аренду и перепродажи, а также из-за устойчивого подорожания стройматериалов, говорится в аналитическом комментарии НКР.

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