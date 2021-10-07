"Клятва Гиппократа - не пустой звук": Даниал Ахметов сообщил об увольнении врачей из-за жалоб

Глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов повел расширенное заседание с участием акимов городов и районов, а также руководства управления здравоохранения по вопросу ситуации с коронавирусом.
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