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"Отец стоял весь бледный": подробности нападения медведя на 15-летнего мальчика

"Отец стоял весь бледный": подробности нападения медведя на 15-летнего мальчика

8 октября на пасеке в Солтонском районе Алтайского края медведь напал на 15-летнего подростка, который приехал туда вместе с 24-летним знакомым, чтобы обработать пчелиные ульи.

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