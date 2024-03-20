Более 15 тысяч в семейный бюджет: В России готовят новое пособие для молодых родителей

В России могут ввести новое пособие для молодых семей с детьми, сообщает источник.По данным "Известий", в России предлагают ввести доплату к стипендии, которая в среднем составляет от двух до четырёх тысяч рублей, в размере прожиточного минимума.
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