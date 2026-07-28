Сборная Аргентины выразила уважение болельщикам во время вручения Кубка мира Испании

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес объяснил причины, по которым аргентинская команда отвернулась во время вручения Испании Кубка мира по футболу 2026 года, а также прокомментировал критику в адрес национальной команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии