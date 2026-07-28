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Регионы России

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Сборная Аргентины выразила уважение болельщикам во время вручения Кубка мира Испании

Сборная Аргентины выразила уважение болельщикам во время вручения Кубка мира Испании

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес объяснил причины, по которым аргентинская команда отвернулась во время вручения Испании Кубка мира по футболу 2026 года, а также прокомментировал критику в адрес национальной команды.

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