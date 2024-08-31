В Уфе полицейские принимают участие в акции «Помоги пойти учиться»

В преддверии учебного года сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Отдела полиции №8 Управления МВД России по городу Уфе при содействии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района города поздравили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.