Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Евженко
    Господи,боже ж ты мой...С кем там вообще можно разговаривать?Амхерд не исключи...
  • Evgeni Velesik
    Когда начнут сбивать БПЛА На Чëрным морем?Данию предупредил...
  • лина любимцева
    Или и родственники отправятся вслед за  трупами...Адвокат Аграновск...

Глава ЕК: рост цен на продовольствие в мире вызван конфликтом на Украине

Глава ЕК: рост цен на продовольствие в мире вызван конфликтом на Украине

Повышение цен на энергоносители и продовольствие во всем мире стало следствием конфликта на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии конференции по Украине в Швейцарии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх