Глава ЕК: рост цен на продовольствие в мире вызван конфликтом на Украине

Повышение цен на энергоносители и продовольствие во всем мире стало следствием конфликта на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии конференции по Украине в Швейцарии.
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