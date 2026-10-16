В Пермском крае в сентябре 2026 года доля отклонённых заявок на автокредиты выросла с 63,2% до 67,2%, а в целом по стране показатель достиг 69,3%.
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