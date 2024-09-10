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Ветеранам вход запрещен: В Анапе охрана кафе не пускает бойцов СВО

Ветеранам вход запрещен: В Анапе охрана кафе не пускает бойцов СВО

Фото: Коллаж ИА Новороссия  Кафе у Черного моря славилось у туристов своей кухней и охраной. Недавно последняя ославила заведение на всю Россию.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Директора на передок, кафе на лопату - самый наилучший конечный результат по факту. Уже оборзели как нацкадры, так и отдельные зажравшиеся либералы-коммерсанты.
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Участкового на фронт, охранников в тюрягу, в мастурбальню, хозяев гадюшника в кандалы с конфискацией и на каторгу.
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1 час.
Владислав Белоусов
Закрыть заведение. Обратиться в центральный аппарат СК. с заявлением о бездействии полиции .
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20 мин.

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