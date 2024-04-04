Суд отказал Okko касательно трансляции матчей УЕФА

Арбитражный суд города Москвы не поддержал требования видеосервиса Okko. Видеосервис требовал признать недействительной приостановку «Телеспорт груп» прав на трансляции квалификационных матчей Евро-2024, пишут «Ведомости».
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