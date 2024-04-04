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Суд отказал Okko касательно трансляции матчей УЕФА

Суд отказал Okko касательно трансляции матчей УЕФА

Арбитражный суд города Москвы не поддержал требования видеосервиса Okko. Видеосервис требовал признать недействительной приостановку «Телеспорт груп» прав на трансляции квалификационных матчей Евро-2024, пишут «Ведомости».

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