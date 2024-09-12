Россиянин выжил после прямого удара молнией в Грузии

Российского туриста ударило молнией в грузинском Батуми, он выжил и был госпитализирован с ожогами. По данным очевидцев, пострадавший вместе с другом танцевал и записывал видео возле одного из местных рыбных ресторанов в грозу.
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