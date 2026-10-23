В Израиле приветствовали бы, если бы Россия «стала частью духа соглашений Авраама», рассказал Одед ЙосефВ Израиле приветствовали бы, если бы Россия «стала частью духа соглашений Авраама».
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