В Орске в шоке от последствий наводнения

Город Орск в Оренбургской области переживает настоящее бедствие. Сильнейший за последние 70 лет паводок принёс не только разрушения тысяч домовладений, но и проблемы с питьевой водой, растут риски вспышек кишечных инфекций.
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