THR: режиссер "Топ Ган: Мэверик" Косински займется третьей частью боевика

Студия Paramount приступила к работе над "Топ Ганом 3". Об этом сообщает The Hoollywood Reporter. Издание подчеркивает, что над сценарием новой части будет работать Эрен Крюгер, соавтор "Топ Гана: Мэверик".
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