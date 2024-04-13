Праздник Марьи пустые щи 14 апреля богат на приметы, традиции, поверья и обряды AdministratorВ России 14 апреля 2024 года отмечается национальный праздник Марьи — день пустых блюд, связанный с памятным событием в жизни Марии Египетской.
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