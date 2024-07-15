Роковой промах: Российская операция по ликвидации главы Rheinmetall в ФРГ сорвалась - CNN

Запад не перестает удивлять тем, что постоянно находит "русский след" в каком-нибудь ЧП на одном из европейских предприятий, входящих в группу ВПК.
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