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Запад делает откровенно враждебные шаги из-за интеграции РФ и Беларуси - Мезенцев

Запад делает откровенно враждебные шаги из-за интеграции РФ и Беларуси - Мезенцев

Западные страны совершают откровенно враждебные действия, вмешиваясь в дела Москвы и Минска. Об этом сказал государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев на совместной коллегии министерств обороны, передает ТАСС.

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