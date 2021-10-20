Запад делает откровенно враждебные шаги из-за интеграции РФ и Беларуси - Мезенцев

Западные страны совершают откровенно враждебные действия, вмешиваясь в дела Москвы и Минска. Об этом сказал государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев на совместной коллегии министерств обороны, передает ТАСС.
Западные страны совершают откровенно враждебные действия, вмешиваясь в дела Москвы и Минска. Об этом сказал государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев на совместной коллегии министерств обороны, передает ТАСС.
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