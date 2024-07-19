В ХМАО на месторождении ННК нефтяника убило молнией

Гострудинспекция сообщила о расследовании случае гибели сотрудников нефтесервисного предприятия на Хохряковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (разрабатывает «Варьеганнефтегаз» «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова).
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