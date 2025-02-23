Минздрав хочет упростить доступ россиян к медицине

Министерство здравоохранения намерено упростить прикрепление пациентов к поликлинике. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов университета имени Плеханова Ольга Староверова.
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