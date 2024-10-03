В Твери в ДТП серьезно пострадал водитель мопеда

2 октября в Твери на улице Георгия Димитрова в районе дома №45/11 произошло серьёзное ДТП. Как рассказали в городском отделе Госавтоинспекции, 24-летний водитель Лады Приоры при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся мопедом АВМ, под управлением 41-летнего мужчины.