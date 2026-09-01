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Сайт города Караганды

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Новые пожарные посты появились в Каркаралинском и Абайском районах

Новые пожарные посты появились в Каркаралинском и Абайском районах

В Карагандинской области в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» открыли три новых добровольных пожарных поста.

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