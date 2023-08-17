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Где смотреть Hardcore Boxing 26 августа, во сколько начало прямой трансляции турнира

Вечером 26 августа на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве пройдет турнир Hardcore Boxing. В главном событии состоится схватка между Лендрушем Акопяном и Тимуром Никулиным.

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