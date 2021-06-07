«Должны были там как минимум убить»: Крутого в тайне от жены обкололи в марихуановом вертепе stAdm66-летний пианист, композитор и продюсер Игорь Крутой недавно удивил поклонников смелым поступком – взял и набил модную сейчас у молодежи татуху.