Число погибших при наводнении в Непале превысило 1300 человек

Число погибших в результате наводнения и оползня в Непале увеличилось до 1,3 тысячи человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные управления по борьбе со стихийными бедствиями.
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