ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Была любовницей чиновника, а теперь голодает в СИЗО: жизнь Дианы Шурыгиной после развода

Была любовницей чиновника, а теперь голодает в СИЗО: жизнь Дианы Шурыгиной после развода

Она покорила телеэкраны, вышла замуж за оператора Первого канала, но брак рухнул. После развода в ее жизни появился влиятельный покровитель, плативший 15 тысяч долларов в месяц за редкие встречи.

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