Была любовницей чиновника, а теперь голодает в СИЗО: жизнь Дианы Шурыгиной после развода

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

Она покорила телеэкраны, вышла замуж за оператора Первого канала, но брак рухнул. После развода в ее жизни появился влиятельный покровитель, плативший 15 тысяч долларов в месяц за редкие встречи.