Название сериала: Ты назови Оригинальное название: Adini sen koy / Ты назови… Страна: Турция Жанр: драма;мелодрама Год: 2016 Всего серий: 3 Всего сезонов: 1 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод: Kerems13 Актеры: Озге Ягыз;Мусаб Экиджи;Gözde Gürkan;Merve Sevin;Эмре Тетикел;Хазал Субаши;Эркан Мерич;Япрак Дурмаз;Элиф Султан Таш;Айкут Игдели Режисеры: Махир Акташ;Фулья Явузоглу;Атилла Дженгиз;Ирмак Ченгел Продюсеры: Emrah Uysal;Назмие Йылмаз;Sevgi Birsel Рейтинг КиноПоиска: […] Сообщение Ты назови / Adini sen koy турецкий сериал 2016 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.