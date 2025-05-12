«Тестостерона почти нет»: юморист Морозов признался в проблемах с женщинами

Юморист Александр Морозов признался, что ему сложно найти женщину. В беседе с наркологом Василием Шуровым для YouTube канала специалиста он рассказал, что после отказа от алкоголя и наркотиков стал очень капризным и избирательным.
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