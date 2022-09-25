Узбекистан: от хлопка к атомпрому

Постсоветский Узбекистан выделялся среди других государств бывшего СССР весьма дозированным и аккуратным внедрением рыночных принципов в работу экономики, сохранением значительного государственного сектора и административных инструментов хозяйствования, включая регулируемые цены на важнейшие товары (например, на хлопок и моторное топливо), а также довольно активными попытками проведения промышленной политики еще в 1990-е годы, когда в России или, например, в Казахстане свирепствовал ничем не ограниченный либерализм, а словосочетание «промышленная политика» было бранным.