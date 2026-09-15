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Газета.ру

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Блогерша Погребняк заявила, что впервые увидела Баскова настоящим после его речи

Блогерша Погребняк заявила, что впервые увидела Баскова настоящим после его речи

Блогерша Мария Погребняк заявила в Telegram-канале, что ее удивила откровенная речь Николая Баскова.По ее словам, раньше артист был известен своим бесконечным позитивом, и его признание стало непривычным для публики.

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