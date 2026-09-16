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Поляки не успеют натянуть мокрые кальсоны, когда к ним прилетит «Орешник» – Баранец

Поляки не успеют натянуть мокрые кальсоны, когда к ним прилетит «Орешник» – Баранец

В случае атаки на Калининградскую область НАТОвцы в лице тех же поляков не успеют натянуть «описанные» кальсоны, а в их расположение уже прилетят «Искандеры», Х-39 и «Орешники».

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