Поляки не успеют натянуть мокрые кальсоны, когда к ним прилетит «Орешник» – Баранец

В случае атаки на Калининградскую область НАТОвцы в лице тех же поляков не успеют натянуть «описанные» кальсоны, а в их расположение уже прилетят «Искандеры», Х-39 и «Орешники».
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