Шериф Османов: Прослушали лекции: «Новый подход к реализации ГЧП проектам» и «Преимущество капитальных и модульных объектов»

Прослушали лекции: «Новый подход к реализации ГЧП проектам» и «Преимущество капитальных и модульных объектов»Министерством спорта Российской Федерации во исполнения поручений Президента запланировано создавать:по 350 объектов в год в виде плоскостных площадок, модульных спортивных сооружений и объектов капитального строительства,.
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